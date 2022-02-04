Курс валют на 4 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

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4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,21 – 28,23 гривни;

Евро – 32,32 – 32,34 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,10 – 28,34 гривни. Евро покупают по 31,96 гривни, продают по 32,42 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,09 – 28,21 гривни, евро – 32,07 – 32,34 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 28,27 гривни.

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.

Экономическая правда