Офіційний курс: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 27 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 24,61 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,02 (на 4 жовтня - 27,24 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 4 жовтня на рівні 24,88 гривні за долар.

4 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,62 гривні за долар.

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Економічна правда