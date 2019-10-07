Офіційний курс: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро
Понеділок, 7 жовтня 2019, 09:14
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 27 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 24,61 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,02 (на 4 жовтня - 27,24 гривні).
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 4 жовтня на рівні 24,88 гривні за долар.
4 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,62 гривні за долар.
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Економічна правда
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