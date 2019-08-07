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Спрос на электромобили в Украине вырос в 1,5 раза

Среда, 7 августа 2019, 16:40
 

В течение января-июля 2019 года в Украине зарегистрировали 4035 электромобилей, на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

"За семь месяцев этого года в Украине было зарегистрировано 4035 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них 3742 легковых и 293 коммерческих. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 53%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что основную часть (91%) рынка электромобилей сформировали машины, которые были в эксплуатации.

"Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf. С января по июль 1899 автомобилей этой модели получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 318 регистраций. Третьей по популярности стала электрическая версия BMW i3 с результатом 216 авто", - добавляют в Укравтопроме.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

Минрегион предлагает внести изменения в соответствующие строительные нормы, чтобы электрозарядные станции обязательно проектировались на автозаправочных станциях.

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электромобиль

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Экономическая правда
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