Попит на електромобілі в Україні виріс у 1,5 рази
Протягом січня-липня 2019 року в Україні зареєстрували 4035 електромобілів, на 53% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляється на сайті асоціації автовиробників "Укравтопром".
"За сім місяців цього року в Україні було зареєстровано 4035 автомобілів, що працюють винятково на електротязі, з них 3742 легкових і 293 комерційних. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 53%", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що основну частину (91%) ринку електромобілів сформували машини, що були в експлуатації.
"Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по липень 1899 автомобілів цієї моделі отримали українські номери. На другому місці Tesla Model S, в заліку якої 318 реєстрацій. Третьою за популярністю стала електрична версія BMW i3 з результатом 216 авто", - додають в Укравтопромі.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.
Мінрегіон пропонує внести зміни у відповідні будівельні норми, щоб електрозарядні станції обов'язково проектувалися на автозаправних станціях.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua