Запрет дизельных авто к 2035 году может стоить 300 тысяч рабочих мест
В результате запрета дизельных авто в ЕС к 2035 году регион потеряет 500 тысяч рабочих мест, зато еще 226 тысяч будут созданы.
Об этом сообщает Financial Times.
Европейская ассоциация автомобильных поставщиков предупреждает о высокой стоимости быстрого перехода на технологию без выбросов.
Как следствие, предприятия будут вынуждены сокращать штат для аккумуляции средств на "зеленый" переход. Объем сокращения в ассоциации оценили в 501 тысячу рабочих мест, из которых более двух третей исчезнут за пять лет до 2035 года.
В то же время опрос PwC показал, что на производство электрических деталей будет создано 226 тысяч новых рабочих мест, что сократит чистое количество потерь рабочих мест до около 275 тысяч в течение следующих десятилетий.
В прошлом году в Германии был выпущен санкционированный правительством отчет, согласно которому около 400 тысяч рабочих мест в стране могут быть потеряны из-за перехода от двигателей внутреннего сгорания.
Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что такие апокалиптические сценарии "вероятно были несколько переоценены". Ведь даже при переходе, конструкция большинства автомобилей остается неизменной: сиденья, краска, кузовные работы, салоны, колеса, оси.
Значительный изменения, по его словам, произойдут в сфере поставки горючего, для 70-80% которой переход не произойдет.
Напоминаем:
Шесть автопроизводителей по итогам конференции по изменению климата в Глазго подписали право на то, что они до 2040 года откажутся от выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями.
Экономическая правда
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