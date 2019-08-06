Президент подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что главной целью закона является увеличение доступности инфраструктуры для владельцев электромобилей.

В частности, места для парковки, оборудованные зарядками для электромобилей, будут маркировать специальными знаками. За парковку на таких местах автомобилей на двигателе внутреннего сгорания, владельцев таких машин будут штрафовать на 340-510 гривен.

Кроме этого, законом вводятся новые дорожные знаки, касающиеся электромобилей, а на сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля.

Экономическая правда