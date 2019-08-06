Президент подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей
Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что главной целью закона является увеличение доступности инфраструктуры для владельцев электромобилей.
В частности, места для парковки, оборудованные зарядками для электромобилей, будут маркировать специальными знаками. За парковку на таких местах автомобилей на двигателе внутреннего сгорания, владельцев таких машин будут штрафовать на 340-510 гривен.
Кроме этого, законом вводятся новые дорожные знаки, касающиеся электромобилей, а на сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.
Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля.
Экономическая правда
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