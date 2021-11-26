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В BofA прогнозируют волну электромобильных IPO на 100 миллиардов долларов до 2023 года

Пятница, 26 ноября 2021, 17:40
 
getty images

Bank of America прогнозирует, что к концу 2023 года на рынке производителей электрокаров произойдет волна IPO компаний, при этом компании могут собрать около 100 млрд долл инвестиций.

Об этом пишет Bloomberg.

"Мировой толчок к производству электрокаров вызовет трехлетнюю волну первичных публичных предложений.

Растущие инвестиции в этот сектор, начиная от аккумуляторов и заканчивая зарядкой, приведут к тому, что компании станут публичными и выйдут на биржу", – заявил соруководитель отдела инвестиционно-банковской деятельности Global Mobility Group в Bank of America Патрик Штайнеманн.

Агентство добавляет: ожидается, что 10 ведущих производителей аккумуляторов к 2022 году почти утроят свои производственные мощности, чтобы выполнить будущие обязательства по поставке и подготовиться к дальнейшему росту спроса.

"Компании по производству аккумуляторов станут отдельной вселенной, они сейчас вступают в стадию, когда в массовом наращивании мощностей требуется большой капитал, чтобы не отставать от роста спроса на электромобили", - резюмировал Штайнеманн.

Напомним:

Во время первоначального публичного размещения акций (IPO) производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. собрал около 11,9 млрд дол.

Экономическая правда

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Bank of America авто электромобиль IPO

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