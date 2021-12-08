На украинском рынке электромобилей растет доля новых авто – ассоциация

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За ноябрь 2021 года украинский автопарк пополнили 905 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) – это на 76% больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

"Помимо общего роста рынка электромобилей произошел рост на нем доли новых машин. Если в прошлом году в регистрациях BEV доля новых авто составляла 10%, то в ноябре текущего года уже 18%", – говорят в ассоциации.

При этом самым популярным лекговым электромобилем остается Nissan Leaf (178 авто в месяц).

Далее следует Tesla Model 3 (64 авто). Замыкает топ-3 Chevrolet Bolr (46 авто).

Также в топ-5 Volskwagen e-Golf (43 авто), Renault Zoe и Tesla Model S (по 38 регистраций).

"Из 57 коммерческих электромобилей, получивших в ноябре украинские номера, 44 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.

Всего за одиннадцать месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли 7,9 тыс. единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом доля новой техники в этом количестве составила более 13%.

За указанный период на рынке новых электромобилей наибольшим спросом пользовались автомобили Nissan Leaf и Audi E-Tron, которые были реализованы по 108 ед.

На втором месте Mercedes-Benz EQC с результатом 100 шт.

В тройке лидеров также Porshche Taycan (83 автомобиля).

Напомним:

В ноябре 2021 года украинцы зарегистрировали 58,3 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это на 81% больше, чем год назад.

Экономическая правда