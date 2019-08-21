McKinsey увидела признаки нового долгового кризиса в Азии

Спустя более 20 лет после долгового кризиса в Азии международная консалтинговая компания McKinsey&Co. предупреждает о "зловещих" признаках новых трудностей.

Об этом пишет Bloomberg.

Рост задолженности, сложности с ее погашением, уязвимость банков и теневые практики в банковской системе - вот некоторые из проблем, обозначенных McKinsey в августовском докладе.

Достаточно ли этих факторов для того, чтобы спровоцировать новый кризис, пока неясно, но власти и бизнес должны отслеживать угрозы, пишут авторы доклада.

Предостережение McKinsey прозвучало на фоне замедления глобальной экономики, которое негативно влияет на прибыль азиатских компаний, в то время как торговая война между США и Китаем усиливает неприятие риска со стороны инвесторов рынка долга.

Тем не менее инвестменеджеры отмечают улучшение кредитных метрик эмитентов долларовых облигаций в Азии за последние годы, а Moody’s Investors Service на прошлой неделе высказало предположение, что большинство стран региона будут в состоянии компенсировать последствия замедления глобальной экономики с помощью монетарных и бюджетных мер.

Напоминаем:

Фондовые рынки США упали после того, как была зафиксирована инверсия доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.

Впервые с 2007 года спред доходности 2- и 10-летних облигаций опустился ниже нуля в США и Великобритании.

Инверсию считают индикатором экономической рецессии в США.

В нормальной ситуации доходность десятилетних облигаций выше, чем у коротких, так как риск потерь выше при долгосрочных вложениях.

Инверсия же может значить, что инвесторы видят в краткосрочной перспективе больше риска, чем в долгосрочной.

На этом фоне индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов 14 августа.