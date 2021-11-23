Начнется ли следующий мировой кризис с Китая?

Из-за проблем девелоперского сектора, а также проблем с экономикой и геополитическими амбициями, Китай может скоро стать катализатором экономического кризиса.

Коллапс 2008 года был следствием пузыря на рынке недвижимости, кредиты выдавались не очень платежеспособным гражданам.

Это делалось для того, чтобы эти кредитные опционы торговались на бирже, а поскольку все были положительно настроены – рынок рос, пока не начались массовые дефолты.

И сейчас ходят мнения, что следующий кризис может начаться из Китая. Он обладает большим запасом прочности, но любое неосторожное движение может привести к эффекту домино. Не только в Китае, но и для всей мировой экономики.

Детальнее об этом смотрите в видео: