Проблемы продолжаются. Китайский застройщик выставил на продажу все объекты
Шанхайский застройщик Shimao выставил все свои проекты на продажу.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Shimao Group Holdings, который объявил дефолт по траст-кредиту на прошлой неделе, выставил на продажу жилую и коммерческую недвижимость.
Застройщик заключил предварительную сделку с китайской государственной компанией по продаже Shimao International Plaza Shanghai за более, чем 10 миллиардов юаней.
Подразделение Shimao Shanghai Construction заявило, что ведет переговоры с China Credit Trust о разрешении дефолтного платежа по кредиту в размере 101 миллиона долларов.
Moody's Investors Service понизило рейтинг Shimao до "мусорной" категории, сославшись на "слабый доступ к финансированию и крупные краткосрочные долговые обязательства".
Китайские застройщики сталкиваются с беспрецедентным сокращением ликвидности из-за нормативных ограничений на новые займы, что приводит к череде оффшорных долговых дефолтов, понижению рейтингов кредитов и распродажам акций и облигаций застройщиков, пишет издание.
Ожидается, что денежный кризис сектора, который является одним из основных вкладчиков в экономический рост Китая, усилится в ближайшие несколько месяцев, когда "нависнет стена" платежных обязательств.
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Напоминаем:
Китайский застройщик Evergrande впервые объявил дефолт по выплатам по долларовым кредитам.
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