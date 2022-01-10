Проблемы продолжаются. Китайский застройщик выставил на продажу все объекты

Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

Шанхайский застройщик Shimao выставил все свои проекты на продажу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Shimao Group Holdings, который объявил дефолт по траст-кредиту на прошлой неделе, выставил на продажу жилую и коммерческую недвижимость.

Застройщик заключил предварительную сделку с китайской государственной компанией по продаже Shimao International Plaza Shanghai за более, чем 10 миллиардов юаней.

Подразделение Shimao Shanghai Construction заявило, что ведет переговоры с China Credit Trust о разрешении дефолтного платежа по кредиту в размере 101 миллиона долларов.

Moody's Investors Service понизило рейтинг Shimao до "мусорной" категории, сославшись на "слабый доступ к финансированию и крупные краткосрочные долговые обязательства".

Китайские застройщики сталкиваются с беспрецедентным сокращением ликвидности из-за нормативных ограничений на новые займы, что приводит к череде оффшорных долговых дефолтов, понижению рейтингов кредитов и распродажам акций и облигаций застройщиков, пишет издание.

Ожидается, что денежный кризис сектора, который является одним из основных вкладчиков в экономический рост Китая, усилится в ближайшие несколько месяцев, когда "нависнет стена" платежных обязательств.

Читайте также: Китайский гигант недвижимости Evergrande на грани дефолта и влечет за собой других. Стоит ли готовиться к мировому кризису?

Напоминаем:

Китайский застройщик Evergrande впервые объявил дефолт по выплатам по долларовым кредитам.