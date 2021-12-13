Еще один китайский застройщик имеет проблемы с погашением долгов

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Китайский застройщик Fantasia Holdings Group договорился с кредиторами об отсрочке погашения долга на общую сумму 114,6 миллиона долларов, а также процентных платежей, которые он не смог произвести в ноябре.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Торги акциями компании, приостановленные в конце прошлого месяца, были возобновлены в понедельник. Акции упали в цене на 9%, до рекордного минимума, в начале сессии, однако затем сократили снижение до 3,2%.

Рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги Fantasia, заявив, что не получает от компании достаточной информации для их поддержания.

Fantasia сообщила, что держатели ее евробондов разрешили компании отложить погашение бумаг на 2024 год, а также отсрочить процентные выплаты по долгу на один год – до ноября 2022 года.

Fantasia была основана в 1996 году Цзэн Цзе, племянницей бывшего заместителя председателя КНР Цзэн Цинхуна. Компания занимается строительством жилой недвижимости премиум-класса и апартаментов класса "люкс".

С начала текущего года стоимость акций Fantasia упала более чем на 70%.

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Китайский застройщик Evergrande впервые объявил дефолт по выплатам по долларовым кредитам.