McKinsey побачила ознаки нової боргової кризи в Азії
Через понад 20 років після боргової кризи в Азії міжнародна консалтингова компанія McKinsey&Co. попереджає про "зловісні" ознаки нових труднощів.
Про це пише Bloomberg.
Зростання заборгованості, складності з її погашенням, вразливість банків і тіньові практики в банківській системі - ось деякі з проблем, визначених McKinsey в серпневій доповіді.
Чи достатньо цих факторів для того, щоб спровокувати нову кризу, поки неясно, але влада і бізнес повинні відстежувати загрози, пишуть автори доповіді.
Застереження McKinsey прозвучало на тлі уповільнення глобальної економіки, яке негативно впливає на прибуток азіатських компаній, в той час як торгова війна між США і Китаєм підсилює неприйняття ризику з боку інвесторів ринку боргу.
Проте інвестменеджери відзначають поліпшення кредитних метрик емітентів доларових облігацій в Азії за останні роки, а Moody's Investors Service минулого тижня висловило припущення, що більшість країн регіону будуть в змозі компенсувати наслідки уповільнення глобальної економіки за допомогою монетарних і бюджетних заходів.
Нагадуємо:
Фондові ринки США впали після того, як була зафіксована інверсія прибутковостей дворічних і десятирічних облігацій.
Вперше з 2007 року спред прибутковості 2- і 10-річних облігацій опустився нижче нуля в США і Великобританії.
Інверсію вважають індикатором економічної рецесії в США.
У нормальній ситуації прибутковість десятирічних облігацій вища, ніж у коротких, оскільки ризик втрат вищий при довгострокових вкладеннях.
Інверсія ж може означати, що інвестори бачать в короткостроковій перспективі більше ризику, ніж в довгостроковій.
На цьому тлі індекс Dow Jones Industrial Average втратив більше 800 пунктів, або 3,05%, до закриття торгів 14 серпня.
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