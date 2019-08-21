McKinsey побачила ознаки нової боргової кризи в Азії

Через понад 20 років після боргової кризи в Азії міжнародна консалтингова компанія McKinsey&Co. попереджає про "зловісні" ознаки нових труднощів.

Про це пише Bloomberg.

Зростання заборгованості, складності з її погашенням, вразливість банків і тіньові практики в банківській системі - ось деякі з проблем, визначених McKinsey в серпневій доповіді.

Чи достатньо цих факторів для того, щоб спровокувати нову кризу, поки неясно, але влада і бізнес повинні відстежувати загрози, пишуть автори доповіді.

Застереження McKinsey прозвучало на тлі уповільнення глобальної економіки, яке негативно впливає на прибуток азіатських компаній, в той час як торгова війна між США і Китаєм підсилює неприйняття ризику з боку інвесторів ринку боргу.

Проте інвестменеджери відзначають поліпшення кредитних метрик емітентів доларових облігацій в Азії за останні роки, а Moody's Investors Service минулого тижня висловило припущення, що більшість країн регіону будуть в змозі компенсувати наслідки уповільнення глобальної економіки за допомогою монетарних і бюджетних заходів.

Нагадуємо:

Фондові ринки США впали після того, як була зафіксована інверсія прибутковостей дворічних і десятирічних облігацій.

Вперше з 2007 року спред прибутковості 2- і 10-річних облігацій опустився нижче нуля в США і Великобританії.

Інверсію вважають індикатором економічної рецесії в США.

У нормальній ситуації прибутковість десятирічних облігацій вища, ніж у коротких, оскільки ризик втрат вищий при довгострокових вкладеннях.

Інверсія ж може означати, що інвестори бачать в короткостроковій перспективі більше ризику, ніж в довгостроковій.

На цьому тлі індекс Dow Jones Industrial Average втратив більше 800 пунктів, або 3,05%, до закриття торгів 14 серпня.