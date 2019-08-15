Сигнал о приближении финансового кризиса обвалил фондовые рынки США

Фондовые рынки США упали после того, как была зафиксирована инверсия доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.

Об этом пишут западные СМИ.

Впервые с 2007 года спред доходности 2- и 10-летних облигаций опустился ниже нуля в США и Великобритании. Инверсию считают индикатором экономической рецессии в США.

В нормальной ситуации доходность десятилетних облигаций выше, чем у коротких, так как риск потерь выше при долгосрочных вложениях. Инверсия же может значить, что инвесторы видят в краткосрочной перспективе больше риска, чем в долгосрочной.

Ставка 10-летних облигаций США упала на 10 базисных пунктов до 1,6%, в то время как доходность двухлетних казначейских бумаг снизилась на семь базисных пунктов до 1,6%.

Доходность 30-летних бондов опустилась до рекордно низкого уровня.

В Великобритании ставка 10-летних бондов упала на три базисных пункта до 0,46%, а доходность двухлетних нот выросла на один базисный пункт до 0,47%.

Розничные продажи и промышленное производство Китая, оказавшиеся слабее ожиданий, задали тон рынкам, а позднее вышли данные, свидетельствующие о сокращении экономики Германии, которые еще больше усугубили ситуацию.

Инвесторы перетекают в те сегменты рынка облигаций, которые все еще предлагают положительную доходность, чаще всего в долгосрочные бумаги с более высокой отдачей, чтобы защитить свои средства в условиях замедления глобального роста.

Это тревожный симптом, свидетельствующий, что инвесторы предпочитают надежность доходам.

На этом фоне индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов 14 августа.

В последний раз индекс DJI терял столько пунктов за день в октябре 2018 года.

В свою очередь S&P 500 потерял 85,72 пункта (-2,39%), снизившись до 2840,6 пунктов, а NASDAQ Composite опустился на 242,42 пункта (-3,02%), до 7773,94 пунктов.

Экономическая правда