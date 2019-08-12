ОПЗ расценивает намерение сменить главу предприятия как рейдерство

Коллектив Одесского припортового завода находится в предзабастовочном состоянии из-за возможной смены руководителя предприятия.

Об этом написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

Несмотря на запуск предприятия после более чем годового простоя, коллектив завода находится в предзабастовочном состоянии и "готов ехать в Киев, чтобы добывать в борьбе свое будущее, тогда как старая власть, которая находится в агонии и пытается остановить и захватить завод".

По его словам, исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров направил документы в Кабинет министров на смену руководителя ОПЗ.

Щуриков опубликовал открытое коллективное письмо, в котором указано, что руководитель ОПЗ должен быть избран по результатам открытого конкурса, а временно исполняющий обязанности назначается наблюдательным советом предприятия.

Щуриков отмечает, что действия Трубарова являются "незаконными и подлежат оценке и соответствующему реагированию правоохранительных органов и могут привести к разрушению завода".

Напоминаем:

В начале августа Одесский припортовый завод, который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.

В начале июля ОПЗ получил новых членов наблюдательного совета.

Одесский припортовый завод выпускает химическую продукцию и занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

Экономическая правда