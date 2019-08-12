ОПЗ розцінює намір змінити голову підприємства як рейдерство

Колектив Одеського припортового заводу знаходиться в передстрайковому стані через можливу ​​зміну керівника підприємства.

Про це написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook.

Незважаючи на запуск підприємства після більш ніж річного простою, колектив заводу знаходиться в передстрайковому стані та "готовий їхати в Київ, щоб виборювати своє майбутнє, тоді як стара влада знаходиться в агонії і намагається зупинити і захопити завод".

За його словами, виконуючий обов'язки глави Фонду державного майна Віталій Трубаров направив документи в Кабінет міністрів на зміну керівника ОПЗ.

Щуріков опублікував відкритий колективний лист, в якому зазначено, що керівник ОПЗ повинен бути обраний за результатами відкритого конкурсу, а тимчасово виконуючий обов'язки призначається наглядовою радою підприємства.

Щуріков зазначає, що дії Трубарова є "незаконними і підлягають оцінці і відповідному реагуванню правоохоронних органів і можуть привести до руйнування заводу".

Нагадуємо:

На початку серпня Одеський припортовий завод, який простоював з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.

У липні ОПЗ отримав нових членів наглядової ради.

Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

Економічна правда