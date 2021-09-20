На Одесском припортовом заводе объяснили, почему остановили работу

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На "Одесском припортовом заводе" объяснили, что менеджмент принял решение остановить предприятие, чтобы предотвратить излишнее расходование оборотных средств завода.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

"В связи с ситуацией, сложившейся на мировом и национальном рынках природного газа, компания-поставщик давальческого сырья "Агро Газ Трейдинг", которая несет все бизнес-риски, связанные с закупкой газа и продажей продукции производства ОПЗ, сообщила менеджменту завода об уменьшении поставок газа.

Вследствие резкого изменения конъюнктуры на рынке энергоносителей, в частности роста цены на природный газ, необходимого для производства карбамида, а также медленной динамики роста цен на карбамид, компания "Агро Газ Трейдинг" сообщила завод об уменьшении поставок газа", - говорится в позиции ОПЗ.

На заводе добавили, что сейчас существует значительная задолженность компании "Агро Газ Трейдинг" перед АО "ОПЗ" за произведенную продукцию - 140 млн гривен.

"Как следствие, в АО "ОПЗ" возник долг перед газораспределительной компанией "Одессагаз", которая направила на предприятие рекомендации по самостоятельной остановке завода, чтобы избежать аварийную остановку со стороны АО "Одессагаз".

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, менеджмент завода принял решение остановить предприятие, чтобы предотвратить излишнее расходование оборотных средств завода", - пояснили на заводе.

Отмечается, что ОПЗ уже имеет опыт работы в рамках временного простоя и остановки производства карбамида, в течение 2018-2019 годов.

"Менеджмент предприятия сосредоточит усилия для сохранения кадрового потенциала предприятия, в частности специалистов, обладающих компетенцией в производстве карбамида", - заверили в пресс-службе.

Сообщается, что 1 ноября 2021 года АО "Одесский припортовый завод" планирует начать работу по давальческому контракту с новой компанией, которая выиграла конкурс в июле 2021 года.

"Период в 5 недель, который продлится между прекращением поставок газа по контракту с "Агро Газ Трейдинг" и запуском поставки сырья по новому контракту с компанией "DACHEX SHIPPING PTE. LTD", менеджмент завода потратит на проведение ежегодного предупредительного ремонта оборудования предприятия, который согласно графику предварительно должен был начаться в октябре", - резюмировали на заводе.

Там также добавили, что основной доход АО "ОПЗ" на период временной остановки производства карбамида будут составлять другие виды хозяйственной деятельности - в частности, от перегрузки аммиака, поступающего путем транспортировки через аммиакопровод.

Напоминаем:

Одесский припортовый завод приостанавливает свою работу.

В июле ОПЗ выбрал победителем конкурса на поставки газа на давальческих условиях малоизвестную сингапурскую компанию Dachex Shipping PTE Ltd.

Компания имеет уставный капитал в 10 тыс долларов и специализируется на фрахтовании судов, барж и катеров с экипажем.

ОПЗ в январе-июне 2021 года получил чистую прибыль 434,01 млн грн против чистого убытка 1,18 млрд грн за аналогичный период 2020 года. Его выручка увеличилась на 22,3% - до 1,26 млрд грн.

"Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт.

Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% - ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам - 0,4312%.

Экономическая правда