ОПЗ после более чем годового простоя начал запуск производства аммиака и карбамида

Одесский припортовый завод, который простаивает с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.

Об этом в воскресенье вечером сообщил в Facebook первый заместитель директора завода Николай Щуриков.

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", - написал он.

Щуриков отметил, что завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

"Согласно этому договору, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательного совета ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн кубометров газа", - добавил он.

Напомним:

Одесский припортовый завод получил новых членов наблюдательного совета.

Суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.

Одесский припортовый завод выпускает химическую продукцию и занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

Экономическая правда