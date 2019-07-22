Новости 22 июля: массовые обыски в правительстве, 4G в метро, цены на дизель

О массовых обысках. Сотрудники Службы безопасности провели обыски в помещениях Кабинета Министров, Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы, а также в госпредприятии "Спецтехноэкспорт". Вскоре выяснилось, что "Спецтехноэкспорт" подозревается в масштабных злоупотреблениях, в результате которых госбюджету нанесен ущерб на сумму почти 6,8 миллиона долларов.

О 4G в метро. Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене, победителем которого стал китайский технологический гигант Huawei.

О ценах на дизель. Введение специальной пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России в ответ на "нефтяные" санкции Москвы может отразиться на его стоимости.

О запасах газа. По состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 миллиардов кубометров, что составляет 75% от необходимого на новый "холодный" сезон.

О деле Приватбанка в Лондоне. Апелляционный суд Лондона начинает рассмотрение жалобы Приватбанка на решение суда первой инстанции, которым признали дело банка против его бывших владельцев Коломойского и Боголюбова такой, которая не является в юрисдикции этого суда.

О штрафах в "электричках". "Укрзализныця" хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках с текущих 110 гривен до 3 тысяч гривен.

О рекордном импорте газа. Импорт газа Украиной достиг 66,3 миллиона кубометров, что соответствует 100% технических мощностей.

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Налог на "трубу". По ком ударят пошлины на дизель и автогаз из России

Киев через три месяца ответил на "нефтяные" санкции Москвы и ввел специальные пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. ЭП узнала, кого больше заденет это решение, и как могут отреагировать АЗС. (укр)