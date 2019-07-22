Украина нарастила импорт газа до максимальных объемов
Импорт газа Украиной достиг 66,3 миллионов кубометров, что соответствует 100% технических мощностей.
Об этом сообщил в Facebook директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Этот день настал! Импорт газа достиг 66.3 млн м3, что соответствует 100% технических мощностей. Знаковое событие", - написал он.
По его словам, Украина не может использовать всю инфраструктуру на границе, поскольку большая ее часть все еще контролируется Газпромом и он отказывается приводить правила работы на ней к европейским нормам.
Макогон выразил уверенность, что с 1 января 2020 года эта проблема исчезнет.
"Если бы сейчас у нас работали европейские правила, то мы могли бы сейчас импортировать 366 млн кубометров. 66 - физически и еще 300 - виртуально путем замещения транзитных объемов", - добавил он.
На сайте Укртрансгаза последние данные по импорту газа доступны за субботу, 20 июля. В этот день было импортировано 653,3 млн кубометров.
Напомним:
По состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 миллиардов кубометров, осталось добавить 5 миллиардов кубометров.
Экономическая правда
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