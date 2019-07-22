Суд Лондона начинает рассмотрение апелляционной жалобы Приватбанка против экс-владельцев

22 июля Апелляционный суд Лондона начинает рассмотрение жалобы Приватбанка на решение суда первой инстанции, которым признали дело банка против его бывших владельцев Коломойского и Боголюбова такой, которая не является в юрисдикции этого суда.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Соответствующую апелляцию направили в суд 21 декабря 2018 года.

В Приватбанке рассказали, что руководство инициировало судебный процесс после проведения внутреннего расследования широкомасштабных мошеннических схем, которые использовали в течение последних 10 лет.

"Судебный процесс в Лондоне касается одной из упомянутых схем - незаконного присвоения 1,9 миллиарда долларов с помощью шести компаний (три зарегистрированы в Великобритании, и три - на Британских Виргинских островах).

Банк стремится вернуть эти средства в полном объеме, включая проценты, начисляемые по ставке примерно полмиллиона долларов в день", - заявили в банке.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2018 года общая сумма исков, включая проценты, приближается к 3 млрд долларов.

"Это судебное дело является независимым от тех дел, которые рассматривают в Украине", - пояснили в Приватбанке.

Слушания в Апелляционном суде Лондона будут проходить в открытом режиме примерно 5 дней. Решение суд объявит в конце сентября - начале октября.

Напомним,

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 г. суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

Судья аргументировал вывод тем, что банк не предоставил прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В частности, некоторые приведенные банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований к Коломойскому и Боголюбову как минимум на несколько миллионов долларов. При этом он добавил, что банк не имеет права подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы имеют право защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного проживания.

Суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

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