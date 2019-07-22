Все разделы
Укр / Рус

Чиновники "Спецтехноэкспорта" нанесли государству ущерб на 6,8 миллионов долларов - СБУ

Понедельник, 22 июля 2019, 16:33
 

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности разоблачили должностных лиц госпредприятия "Спецтехноэкспорт" на масштабных злоупотреблениях, в результате которых госбюджету нанесен ущерб на сумму почти 6,8 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Чиновники "Спецтехноэкспорта" без наличия реальной потребности заключили контракт с иностранной компанией на поставку подвесной системы раннего выявления потребности Госпогранслужбы. Таким образом из-за неоправданного внесения дополнительных расходов в Государственный оборонный заказ нанесен многомиллионный ущерб государственному бюджету", - говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках открытого уголовного производства в служебных помещениях Кабинета Министров, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и "Спецтехноэкспорта" 22 июля проводят обыски.

Напомним:

12 июля ГБР проводило обыски в Государственной фискальной службе. Следственные действия были связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

19 июля обыски проходили в офисе инвестгруппы ICU - в рамках дела "Роттердам +".

21 июля СБУ приходила с обысками на "АрселорМиттал".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

СБУ убытки

powered by lun.ua
Материалы по теме
Баканов рассказал, в чем СБУ обвиняет менеджмент "АрселорМиттал Кривой Рог" 22 июля 2019, 16:35
Ситуация с "АрселорМиттал" сигнализирует о перезревшей реформе правоохранительных органов - ЕБА 22 июля 2019, 14:32
СБУ проводит обыски в Кабмине, ГПС, ГФС и "Спецтехноэкспорте" 22 июля 2019, 13:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!