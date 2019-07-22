Цены на дизель и автогаз из России могут вырасти после введения пошлины

Введение специальной пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России в ответ на "нефтяные" санкции Москвы может отразиться на его стоимости.

Об этом сообщил один из трех крупнейших импортеров дизтоплива и сжиженного газа Wexler Group, говорится в публикации Экономической правды.

"Мы должны признать, что в случае введения пошлины 3,75% Wexler не сможет удержать цены на прежнем уровне", - отметили в компании.

В правительстве введение санкций объясняют необходимостью снизить маржу трейдера импортера, которая якобы превышает рыночный уровень.

В Wexler же отмечают, что расчеты, на которых базировалось решение украинского правительства, некорректные или такие, которые делались на ложных данных. И добавляют, что группа всегда держала минимальные цены на рынке и имела минимальную маржу.

"На рынке нет "сверхрыночной" маржи на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом", - отметили в Wexler.

Еще два крупных импортеры - ОККО и WOG - воздержались от комментариев, пока не увидят полного текста официального документа.

Напомним:

Киев через три месяца ответил на "нефтяные" санкции Москвы и ввел специальные пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.

ЭП узнала, кого больше всего заденет это решение, и как могут отреагировать АЗС. Читайте подробнее в публикации: Налог на "трубу". По ком ударят пошлины на дизель и автогаз из России.

Экономическая правда