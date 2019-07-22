Huawei начинает строить 4G в киевском метро

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене, победителем которого стал китайский технологический гигант Huawei.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям Vodafone Викторию Рубан.

Подчеркивается, что первыми станциями с 4G покрытием станут Академгородок, Героев Днепра и Сырец. Вероятно, это произойдет до конца 2019 года.

"Начинается строительство. Первые станции: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 года будет покрыт весь метрополитен", - рассказала Рубан.

Она не уточнила, сколько будет стоить проект для операторов.

Но в Huawei ранее отмечали, что ориентировочная стоимость такого проекта может составить около десяти миллионов долларов. Три оператора поделят эту сумму поровну.

Напомним:

В июне сообщалось, что мобильные операторы согласовывают единые условия, выбирают поставщика оборудования и прогнозируют запуск 4G в киевском метро в конце 2019 года.

17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

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