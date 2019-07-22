СБУ проводит обыски в Кабмине, ГПС, ГФС и "Спецтехноэкспорте"
Сотрудниками Службы безопасности проводят обыски в помещениях Кабинета Министров, Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы, а также в госпредприятии "Спецтехноэкспорт".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.
Как отметили в сообщении, СБУ выявила факты завладения почти 6,7 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставке Государственной пограничной службе подвесной системы раннего обнаружения.
Следственные действия, которые происходят в настоящее время, направлены на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве, отметили в Службе безопасности.
Напомним:
12 июля ГБР проводило обыски в Государственной фискальной службе. Следственные действия были связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.
19 июля обыски проходили в офисе инвестгруппы ICU - в рамках дела "Роттердам +".
21 июля СБУ приходила с обысками на "АрселорМиттал".
Экономическая правда
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