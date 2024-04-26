В России массово блокируют сим-карты: в неделю отключают по 300 тысяч абонентов

Операторы связи по запросу российского органа цензуры "Роскомнадзор" блокируют в среднем около 300 тысяч "серых" сим-карт в неделю.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Все это происходит в рамках борьбы с серым рынком сим-карт, которая началась в прошлом году, утверждает источник.

По его словам, до сентября 2023 года операторам один раз в неделю приходили списки номеров от "Роскомнадзора", данные абонентов, которые нужно было проверить.

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Компании проверяли сведения и высылали их ведомству, которое после этого по своим базам уточняло их актуальность. Затем Роскомнадзор присылал уже список номеров с неверными данными на блокировку услуг связи. Теперь же орган цензуры присылает списки сразу на блокировку, говорит источник.

"Операторы за 15 дней предупреждают абонентов, что им нужно актуализировать свои данные, но не все делают это. Уже после блокировки связи многие приходят в салоны и восстанавливают доступ к номерам", — говорит собеседник "Коммерсанта".

Экономическая правда.

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