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Запасы газа в подземных хранилищах превысили 15 миллиардов кубометров - Коболев

Понедельник, 22 июля 2019, 10:00

По состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 миллиардов кубометров, осталось добавить 5 миллиардов кубометров.

Об этом 21 июля сообщил в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, до конца сезона закачки осталось 86 дней.

Коболев отметил, что транзит газа остается на уровне в 303,8 миллионов кубометров в сутки, что связано с остановкой российским "Газпромом" на ремонт двух ниток "Северного потока", после которой объемы транзита выросли на 25%.

Напомним:

Украина с 4 апреля по 6 июля увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 59,8% (на 5,2 миллиарда кубометров) - до 13,9 миллиардов кубометров.

В апреле Украина начала закачку газа к следующей зиме.

После завершения отопительного сезона наша страна увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 304,44 млн кубометров.

Экономическая правда

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газ Нафтогаз Коболев ПХГ

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