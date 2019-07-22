Новини 22 липня: масові обшуки в уряді, 4G у метро, ціни на дизель

Про масові обшуки. Співробітники Служби безпеки провели обшуки у приміщеннях Кабінету Міністрів, Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби, а також у держпідприємстві "Спецтехноекспорт". Згодом з’ясувалося, що "Спецтехноекспорт" підозрюють у зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.

Про 4G у метро. Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell завершили тендер з пошуку підрядника для будівництва 4G в Київському метрополітені, переможцем якого став китайський технологічний гігант Huawei.

Про ціни на дизель. Введення спеціального мита на дизельне пальне та скраплений газ із Росії у відповідь на "нафтові" санкції Москви може вплинути на його вартість.

Про запаси газу. Станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 мільярдів кубометрів, що становить 75% від потреби на новий "холодний" сезон.

Про справу Приватбанку в Лондоні. Апеляційний суд Лондона починає розгляд скарги Приватбанку на рішення суду першої інстанції, яким визнали справу банку проти його колишніх власників Коломойського і Боголюбова такою, яка не є у юрисдикції цього суду.

Про штрафи у "електричках". "Укрзалізниця" хоче підвищити штрафи за безквитковий проїзд у приміських електричках з поточних 110 грн до 3 тисяч гривень.

Про рекордний імпорт газу. Імпорт газу Україною досяг 66,3 мільйона кубометрів, що відповідає 100% технічних потужностей.

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Податок на "трубу". По кому вдарять мита на дизель і автогаз з Росії

Київ через три місяці відповів на "нафтові" санкції Москви і запровадив спеціальні мита на дизельне пальне та скраплений газ з Росії. ЕП дізналась, кого найбільше зачепить це рішення, і як можуть відреагувати АЗС.