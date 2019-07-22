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УЗ хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках почти в 30 раз

Понедельник, 22 июля 2019, 14:56

"Укрзализныця" хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках с текущих 110 гривен до 3 тысяч гривен.

Об этом в интервью "ЦТС" сказал председатель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий.

"Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах.

Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть - УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо", - рассказал он.

По словам Веприцкого, УЗ также планирует для борьбы с безбилетниками установить турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций.

Напомним:

АО "Укрзализныця" при поддержке киевской власти готова вернуть на свой баланс городскую электричку, модернизировать ее и интегрировать в проект Kyiv City Express.

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Укрзализныця

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