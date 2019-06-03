С запуском нового энергорынка акциз на э/э будут уплачивать генкомпании, кроме "зеленых"

С 1 июля в связи с запуском новой модели оптового рынка электроэнергии и ликвидацией госпредприятия "Энергорынок" акциз на э/э обязаны перечислять в госбюджет энергогенерирующие компании (за исключением когенерирующих установок и возобновляемых источников энергии) и импортеры э/э.

Об этом напомнил Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы со ссылкой на ст.212.1 Налогового кодекса, сообщает Интерфакс-Украина.

В ГФС отметили, что поставщики электроэнергию не являются плательщиками акциза на э/э.

Таким образом, энергогенерирующие компании обязаны подать в налоговые органы декларацию по акцизному налогу за июль до 20 августа, а уплатить налог - до 30 августа.

"Зеленые" производители также обязаны подавать в налоговую декларации по акцизному налогу.

Акциз начисляется на стоимость произведенной э/э (без НДС) по ставке 3,2%.

В настоящее время налоговым агентом по уплате акциза на э/э является "Энергорынок".

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Напомним:

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

24 мая представительство Европейского Союза рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

27 мая Европейский банк реконструкции и развития присоединился к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск нового рынка электроэнергии на некоторый срок с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

Ранее в ЕБРР также заявили, что не видят четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.

Всемирный банк поддерживает Закон Украины "О рынке электрической энергии", направленный на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, однако рекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября.

28 мая комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

СБУ предупредила об угрозе нацбезопасности в случае запуска нового рынка э/э с 1 июля.

30 мая в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля в условиях, когда гарантированный законом покупатель электроэнергии из возобновляемых источников не определен.

Экономическая правда