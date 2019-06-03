Із запуском нового енергоринку акциз на е/е сплачуватимуть генкомпанії, окрім "зелених"

Із 1 липня в зв'язку із запуском нової моделі оптового ринку електроенергії та ліквідацією держпідприємства "Енергоринок" акциз на е/е зобов'язані перераховувати до держбюджету енергогенеруючі компанії (за винятком когенеруючих установок і поновлюваних джерел енергії) і імпортери е/е.

Про це нагадав Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби з посиланням на ст.212.1 Податкового кодексу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У ДФС зазначили, що постачальники електроенергії не є платниками акцизу на е/е.

Таким чином, енергогенеруючі компанії зобов'язані подати до податкових органів декларацію з акцизного податку за липень до 20 серпня, а сплатити податок - до 30 серпня.

"Зелені" виробники також зобов'язані подавати до податкової декларації з акцизного податку.

Акциз нараховується на вартість виробленої е/е (без ПДВ) за ставкою 3,2%.

Наразі податковим агентом зі сплати акцизу на е/е є "Енергоринок".

Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового моделі ринку е/е.

Єдиний покупець і продавець е/е - ДП "Енергоринок" - ліквідується. Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі - ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий, а також балансуючий ринки, де буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.

28 травня комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.

СБУ попередила про загрозу нацбезпеці у разі запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.

30 травня в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії з 1 липня в умовах, коли гарантований законом покупець електроенергії з поновлюваних джерел не визначений.

Економічна правда