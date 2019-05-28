Всемирный банк рекомендует перенести запуск нового рынка электроэнергии на 1 октября

Всемирный банк поддерживает Закон Украины "О рынке электрической энергии", направленный на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, однако рекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября.

Об этом говорится в заявлении Всемирного банка в Facebook.

Отмечается, что с момента принятия этого Закона ВБ оказывал финансовую и техническую помощь ключевым субъектам рынка, в том числе "Укрэнерго" и "Энергорынку", а также правительству и НКРЭКУ для подготовки к открытию рынка 1 июля.

"За этот период был выполнен значительный объем работ, включая разработку и принятие десятков нормативных актов, необходимых для реализации рынка", - отметили во Всемирном банке.

Однако, считают во Всемирном банке, до сих пор существуют важные элементы нормативно-правовой базы и необходимых IТ-систем, которые не готовы к открытию рынка 1 июля.

"Преждевременный запуск нового рынка электроэнергии до получения необходимых регуляторных и технических средств может поставить под угрозу надлежащее функционирование рынка и увеличить риски для всех участников рынка", - подчеркнули в ВБ.

Кроме того, учитывая нынешние политические обстоятельства, включая будущие парламентские выборы в июле 2019 года, любые трудности в работе рынка электроэнергии в течение этого периода могут оказать негативное влияние и использоваться для дискредитации процесса реформ, считают в ВБ.

"Мы остаемся преданными продолжению нашей поддержки всем субъектам рынка для завершения регуляторных и технических мероприятий, необходимых для безопасного запуска нового рынка электроэнергии как можно скорее", - добавили в ВБ.

Напомним:

24 мая представительство Европейского Союза рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

27 мая Европейский банк реконструкции и развития присоединился к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск нового рынка электроэнергии на некоторый срок с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

Ранее в ЕБРР также заявили, что не видят четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.

Экономическая правда