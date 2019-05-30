В Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля

В условиях, когда гарантированный законом покупатель электроэнергии из возобновляемых источников не определен, Украине грозят большие риски.

Об этом написала в Facebook председатель Офиса национальной Инвестиционного Совета при президенте Украины Юлия Ковалив.

"Один из секторов экономики, куда в последние годы поступали иностранные инвестиции и заходили мировые компании - возобновляемая энергетика, находится в шоковом состоянии. А в этот сектор только в течение последних 2 лет уже зашло более 800 млн долларов, а проекты по инвестициям мы более 1 млрд в стадии строительства", - написала она.

Гарантированный законом покупатель электроэнергии возобновляемых источников ГП Энергорынок предупредил, что с 1 июля прекращает такую ​​деятельность.

"Кто будет следующим покупателем, где его устав, деятельность, директор - пока не известно", - отметила Кузнецов.

По ее словам, из-за этого существуют угрозы потенциального дефолта по кредитам, которые предоставлялись проектам ВИЭ государственными банками и МФО, исков в инвестиционные арбитраже в Украину, ухудшение инвестиционного климата.

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

24 мая представительство Европейского Союза рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

27 мая Европейский банк реконструкции и развития присоединился к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск нового рынка электроэнергии на некоторый срок с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

Ранее в ЕБРР также заявили, что не видят четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.

Всемирный банк поддерживает Закон Украины "О рынке электрической энергии", направленный на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, однакорекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября.

28 мая комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

СБУ предупредила об угрозе нацбезопасности в случае запуска нового рынка э/э с 1 июля.