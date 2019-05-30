В Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля
В условиях, когда гарантированный законом покупатель электроэнергии из возобновляемых источников не определен, Украине грозят большие риски.
Об этом написала в Facebook председатель Офиса национальной Инвестиционного Совета при президенте Украины Юлия Ковалив.
"Один из секторов экономики, куда в последние годы поступали иностранные инвестиции и заходили мировые компании - возобновляемая энергетика, находится в шоковом состоянии. А в этот сектор только в течение последних 2 лет уже зашло более 800 млн долларов, а проекты по инвестициям мы более 1 млрд в стадии строительства", - написала она.
Гарантированный законом покупатель электроэнергии возобновляемых источников ГП Энергорынок предупредил, что с 1 июля прекращает такую деятельность.
"Кто будет следующим покупателем, где его устав, деятельность, директор - пока не известно", - отметила Кузнецов.
По ее словам, из-за этого существуют угрозы потенциального дефолта по кредитам, которые предоставлялись проектам ВИЭ государственными банками и МФО, исков в инвестиционные арбитраже в Украину, ухудшение инвестиционного климата.
Напомним:
В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".
Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.
24 мая представительство Европейского Союза рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.
27 мая Европейский банк реконструкции и развития присоединился к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск нового рынка электроэнергии на некоторый срок с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.
Ранее в ЕБРР также заявили, что не видят четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.
Всемирный банк поддерживает Закон Украины "О рынке электрической энергии", направленный на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, однакорекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября.
28 мая комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.
СБУ предупредила об угрозе нацбезопасности в случае запуска нового рынка э/э с 1 июля.
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