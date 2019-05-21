Новый рынок электроэнергии: ЕБРР не видит, как это заработает с 1 июля

Европейский банк реконструкции и развития в настоящее время не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.

Об этом заявила старший банкир департамента электроэнергетике ЕБРР Ольга Еремина, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не видит препятствий для запуска нового оптового рынка в указанные сроки.

Позиция ЕБРР

Как заявила Еремина на конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией в Киеве 21 мая, она не понимает, как можно внедрить новый рынок в запланированные сроки.

"К сожалению, я лично пока не вижу полной картины того, как этот набор деталей будет собран до 1 июля в механизм, который заработает", – сказала она.



По мнению Ереминой, Украина "семимильными шагами" движется к запуску либерализованной модели э/э с июля в условиях недостаточного тестирования механизма взаимодействия всех элементов рынка, отсутствия прописанного в законодательстве процесса постепенного внедрения нового рынка, а также низкой вероятности принятия Верховной Радой решения о переносе даты старта.

На этом фоне отсутствует уверенность, в том числе и у инвесторов, в стабильной работе энергосистемы.

"Важно послать инвесторам сигнал о том, что система будет работать стабильно, платежи будут проходить бесперебойно, а сами инвесторы смогут работать. Пока ответов на эти вопросы я не вижу", – подчеркнула Еремина.

Представитель ЕБРР также отметила, что банк как крупнейший инвестор в энергетическую отрасль крайне заинтересован в либерализации рынка, однако в сложившихся условиях, при которых нерешенными остается ряд важных вопросов, не может настаивать на внедрении новой модели в обозначенные в законе сроки.

"Мы поддерживаем внедрение реформы, но мы ни в коем случае не толкаем на преждевременный запуск рынка", – сказала она.

Еремина добавила, что вся ответственность за решение о своевременном запуске нового рынка э/э или его переносе, а также за все вытекающие последствия должна лежать на соответствующих органах власти.

Позиция НКРЭКУ

В свою очередь в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не видит препятствий для запуска нового оптового рынка электрической энергии в предусмотренные законом сроки.

Как сообщил заместитель начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимир Бутовский, "комиссия не видит каких-либо преград для внедрения с июля полномасштабного рынка".

"Для этого были приняты все основные нормативно-правовые акты вторичного законодательства", – сказал он в ходе конференции.

Он также отметил, что в настоящее время комиссия продолжает разработку некоторых необходимых для внедрения новой модели нормативных документов, а также совершенствует существующую регуляторную базу.

Как сообщалось, с 1 июля в Украине должен заработать новый рынок электрической энергии. Как считают в "Укрэнерго", это может спровоцировать неконтролируемый рост цены и фактически оставить потребителей без энергии. Детальнее об этом читайте в колонке на ЭП: "Новый рынок электроэнергии: свобода, выбор, эффективность".

Читайте также:"Украинский блэкаут, или Сколько будет стоить электроэнергия после 1 июля".

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операциипо купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

В "Укрэнерго" также заявили, что цены на электроэнергию могут вырасти после запуска нового рынка.

Экономическая правда