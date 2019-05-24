Все разделы
Укр / Рус

В ЕС рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии

Пятница, 24 мая 2019, 18:44

 

Представительство Европейского Союза рекомендует отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС и представительства Европейского Инвестиционного Банка.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

В представительстве напомнили, что в 2017 году приветствовали принятие Закона Украины "О рынке электроэнергии", направленного на выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества.

"Мы убеждены, что предусмотренная данным законом реформа принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций. Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка во внедрении этой важной реформы", - говорится в заявлении.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электроэнергия ЕС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Запуск энергорынка могут перенести на 1 октября: опубликован текст законопроекта 23 мая 2019, 14:41
Эксперты разработали законопроект, который позволит решить проблемы домашних СЭС 22 мая 2019, 17:13
Вы будете скучать по Роттердаму 21 мая 2019, 16:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!