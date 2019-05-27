ЕБРР согласен: запуск рынка электроэнергии стоит отложить

Европейский банк реконструкции и развития присоединяется к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине на некоторый срок ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

Об этом заявил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей страничке в Facebook.

По его словам, одна из причин такого решения в частности в том, что отсутствует необходимая для успешного функционирования нового рынка э/э детальная регуляторная и техническая инфраструктура.

"С учетом этого запуск нового рынка 1 июля с большой вероятностью приведет к нарушению его функционирования и, следовательно, будет не в интересах украинских потребителей и участников рынка", - написал Усов.

В то же время перенос срока его открытия должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск, отметил он.

Он напомнил, что в 2017 году ЕБРР вместе со всеми ключевыми международными партнерами Украины настоятельно рекомендовал принятие поправок к закону о рынке электроэнергии.

"Мы считаем, что изложенные в этом законе принципы реформ со временем приведут к появлению прозрачного и диверсифицированного сектора электроэнергетики, который будет обеспечивать чистую, устойчивую и доступную по цене энергию для всех украинцев", - отметил Усов.

И добавил, что в частности ЕБРР активно поддерживает идею перехода к либерализованному и конкурентному рынку в этом секторе, так как считает это "наилучшим путем к максимальной эффективности генерации электроэнергии".

"ЕБРР, безусловно, готов оказать всяческую помощь с целью сокращения данной задержки до минимума, чтобы украинские потребители как можно быстрее смогли воспользоваться преимуществами либерализации данного рынка", - резюмировал представитель ЕБРР.

Ранее в ЕБРР заявили, что не видят четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.

Также представительство Европейского Союза рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операциипо купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

В "Укрэнерго" также заявили, что цены на электроэнергию могут вырасти после запуска нового рынка.

Экономическая правда