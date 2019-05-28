Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии

Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности во вторник не собрал кворума для того, чтобы на заседании рассмотреть законопроект относительно отсрочки запуска оптового энергорынка.

На заседание комитета ВР вместо 20 членов пришло семеро, сообщает Укринформ.

Во время заседания члены комитета должны были рассмотреть 3 законопроекта.

Перед всем на повестке дня был проект закона № 10318 "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и заключительные и переходные положения Закона Украины "О рынке электрической энергии". Этот законопроект предусматривает отсрочку запуска рынка электрической энергии на 3 месяца (до 1 октября) с внесением некоторых изменений в законы, что позволит снизить вероятность значительного роста цен на электроэнергию на начальном этапе запуска энергорынка.

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

24 мая представительство Европейского Союза рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

27 мая Европейский банк реконструкции и развития присоединился к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск нового рынка электроэнергии на некоторый срок с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

Ранее в ЕБРР также заявили, что не видят четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.

Всемирный банк поддерживает Закон Украины "О рынке электрической энергии", направленный на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, однако рекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября.