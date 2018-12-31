Новый рынок электроэнергии готов к внедрению с 1 января — НКРЭКУ

Новый розничный рынок электроэнергии готов к внедрению с 1 января 2019 года.

Об этом сообщила в Facebook глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

В установленный срок были заключены договора с участниками рынка.

Укринтерэнерго как поставщик "последней надежды" обнародовал перечень потребителей.

Энергорынок обнародовал на своем сайте информацию о заключенных договорах с участниками розничного рынка электроэнергии по купле-продаже.

"Это означает, что с указанными компаниями юридически урегулированы отношения по покупке ими электроэнергии с целью ее дальнейшей поставки потребителю, а также покупки электроэнергии для покрытия потерь для операторов систем распределения", - написала Кривенко.

Напомним, в исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Экономическая правда