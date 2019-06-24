Крупнейший американский инвестор заинтересовался украинской 3D-печатью титаном

Украинской компанией 3D-печати "Червона хвиля" интересуется американская корпорация General Electric.

Об этом рассказал директор компании "Червона хвиля" Дмитрий Ковальчук в интервью Liga.net.

"Им нравится наш проект. Два года назад они купили две крупнейших компании 3D-печати металлом - шведский Arcam и немецкий Concept Laser за 1,4 млрд евро. Это для точных и маленьких изделий. Но это же большая компания. Она делает не только двигатели, но и мощные генераторы электростанций и т.д.", - сказал глава украинского предприятия.

Также он назвал условие, при котором американский инвестор готов вкладывать деньги в "Червону хвилю" и какая цена компании, достигшей этого уровня. Это - выход на уровень отлаженных процессов на производстве, который маркируется как TRL8.

"Технолог разработал модель, оператор вставил флешку, назначил параметры, нажал кнопку, открыл книжку. Это уровень TRL 8. Компании, которые его достигли, стоят от 1 млрд долларов", - пояснил Ковальчук.

Кроме этого, руководитель "Червоної хвилі" рассказал о перспективах сотрудничества с General Electric и сказал, что на это влияет.

"Здесь и тема имиджа, и тема защиты инвестиций. Профессионалы понимают значение понятия "школа". Например, Украина была и остается одним из лидеров технологии сварки. Из-за отсутствия денег, возможно, уровень банальных сварочных аппаратов ниже, чем тех же австрийских. Это проблема, нужно решать ее инвестициями и т.д. Но General Electric, NASA и т.д. понимают, что даже в случае покупки технологии стоит оставлять базу разработки здесь", - считает Ковальчук.

Напомним:

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Госпредприятие "Конструкторское бюро" Южное "имени М. К. Янгеля" будет печатать детали для ракет на 3D-принтере.