Мировые производители чипов останавливают поставки в РФ

Мировые производители чипов начинают прекращать поставки в Россию – в частности, останавливает продажи в РФ крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC.

Об этом пишет The Washington Post.

Компании начали прекращать поставки того, как США, Британия, Япония и другие страны наложили санкции в РФ, в том числе на запрет экспорта высокотехнологичной продукции.

Издание отмечает, что производители действуют согласно новым международным требованиям.

"TSMC приостановила все продажи в Россию и третьим сторонам, поставляющим продукцию в Россию", - пишет источник.

В заявлении TSMC заявила, что "полностью предана соблюдению новых объявленных правил экспортного контроля".

GlobalFoundries заявил, что также начал выполнять новые правила и приостановил поставки в РФ.

Intel заявил, что "соблюдает все применимые экспортные правила и санкции", включая новый экспортный контроль.

"По словам аналитиков, Россия уязвима к запрету на экспорт, поскольку не производит потребительскую электронику или микросхемы в больших количествах. В частности, не производит полупроводников высшего класса".

Участие TSMC в санкциях наносит особый ущерб, поскольку компания является крупнейшим в мире производителем чипов", - пишет WP.

По словам источника, среди чипов, которые TSMC больше не производит и не отправляет, есть полупроводники под брендом "Эльбрус", разработанные в России.

Экономическая правда