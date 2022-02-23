Экономика Metaverse и потенциал Украины

Пандемія COVID-19 назавжди змінила суспільне життя, яке ніколи не повернеться до свого минулого стану.

Мільйони людей по всьому світові втратили роботу, переїхали з офісів працювати вдома, змінили не тільки свій графік праці, а також розпорядок звичайного дня.

Аналітики відзначають, що багатьом спеціалістам робота вдома сподобалась, а такі відносини з роботодавцем вигідні всім.

До цього всього додалось бурхливе, майже вибухове зростання уваги до блокчейн технологій та метавсесвіту. Це все дозволяє поглянути на наше майбутнє в найближчі 30-50 років під цікавим кутом.

Metaverse не зупинити

Метавсесвіт вже давно, починаючи з масок в інстаграмі чи вайбері, увійшов в наше життя. Проте ми ніколи, до цього часу не замислювались над тим, а як глибоко він може проникати в повсякденність?

Виявляється, що вже достатньо глибоко. Потенційно, метавсесвіт має необмежені можливості, оскільки цей абсолютно новий ринок почне дублювати, або заміщувати звичайні для нас процеси і платформи, наприклад – e-сommerce.

Простіше кажучи, більшість реклами, товарів, послуг почне мігрувати саме в цифровий всесвіт. Причини:

Компанії звикли диверсифікувати свої доходи;

Підприємцям вигідно заробляти на нових ринках, які активно розвиваються, тому що інвестиції мають колосальну віддачу;

Цифровий контент обходиться значно дешевше (просто порівняйте реальне будівництво парку атракціонів і роботу декількох спеціалістів при створенні комп’ютерної програми);

Значно пришвидшується бізнес-цикл, швидше обертаються інвестиції;

Можливість охоплення користувачів без прив’язки до їх територіального розповсюдження;

Створюється абсолютно нова економіка, товари та послуги, які почнуть існувати лише в цифровому світі;

Створюється єдиний простір для роботи, відпочинку, комунікації, навчання, творчості;

Технологічні компанії почали розробку та виготовлення товарів для доповненої реальності (серед них Nvidia, Intel, Cisco й Apple).

Аналітики Bloomberg Intelligence розрахували, що потенціал ринку метавсесвіту на найближчі 10-15 років – це капіталізація 800 мільярдів доларів США.

Але, нагадуємо, ще 5-10 років тому майже ніхто не інвестував в цей сектор, до того ж остаточний потенціал невідомий.

Наприклад, результатами третього кварталу сукупна щомісячна аудиторія сервісів Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) становить 2,91 млрд користувачів.

До 2030 року аналітики прогнозують доступ до сервісів метавсесвіту щонайменше 5 млрд людей! В майбутньому мобільний інтернет, хмарні технології, платежі, навчання, фінансові транзакції, майнові відносини і багато інших аспектів нашого життя мігрують до цифрового світу.

Які професії будуть залучені? Хто втратить свої робочі місця?

На жаль, людство в найближчі 5-10 років увійде в стан найбільшої турбулентності з часів Другої світової війни.

Минулі два покоління існували в умовах стабільного розвитку. На противагу, останньому десятиріччю притаманна висока щільність наукових відкриттів.

Ці зміни вже відбуваються активніше за найбільш стрімкий розвиток технологій у воєнні роки в середині XX ст. І динаміка підказує, що темпи лише наростатимуть. Проте, хоч такі потрясіння мають позитивний характер, деяких ризиків нам не уникнути:

Погіршення клімату;

Закінчення або виснаження родовищ корисних копалин;

Втрата безпеки особистих даних;

Втрата репутації та особистості;

Погіршення роботи валютних систем;

Ризик втрати глобальної стабільності;

Скорочення або повна зупинка галузей (в першу чергу офлайн послуги, промисловість);

Уразливість в юридичних питаннях;

Неможливість влади адекватно реагувати на впровадження нових технологій;

Ризик тотального відставання;

Розшарування суспільства;

Радикалізація населення.

Першими постраждають бізнес і промисловість, які працюють для реального світу. Насправді дуже просто ідентифікувати всіх, хто отримає найбільші втрати, достатньо подивитися на наслідки пандемії.

Більшість громадських закладів була зачинена, або працювала з карантинними обмеженнями. Результати очевидні – втрати туристичного потоку, зачинені ресторани, зменшився реальний попит на більшість товарів і послуг.

В майбутньому ця тенденція лише посилиться. Навіщо купувати дорогий одяг, якщо всі ваші "друзі" в Metaverse? Цифрові NFT, аватари, різні покращення особистого образу в метавсесвіті будуть коштувати в сотні, тисячі разів дорожче, ніж в реальному світі.

Наприклад, компанія Republic Realm продала з NFT-аукціону OpenSea віртуальну супер яхту, яку можна відвідати тільки в ігровому метавсесвіті The Sandbox. Вартість склала 146 ETH – приблизно 650 тисяч доларів.

Не потрібно зустрічатись особисто, тому що зручніше і швидше підключитися до мережі.

Звичні місця для відпочинку і розваг перестануть цікавити користувачів, тому що більше яскравих емоцій дасть цифровий простір. Ресторани, кафе, театри, кінотеатри змушені зачинитися.

Цифрова особистість змінить відношення і до себе. Вірогідно, зменшиться попит на спортзали, здорове харчування, сфери краси. Виставкова, розважальна, виховна діяльність майже повністю буде знищена.

Натомість суттєво підвищиться попит на такі професії:

Різноманітні IT спеціальності;

Геймдевелопери і геймдизайнери;

Програмісти;

Аналітики комп’ютерних систем;

Маркетологи;

Спеціалісти по 3D-графіці;

Кіберспортсмени;

Блогери, виробники цифрового контенту;

Спеціалісти блокчейн;

Онлайн терапевти і медпрацівники;

Дизайнери одягу;

Тайм-менеджери;

Аудитори;

Журналісти;

Розробники роботів, гаджетів для метавсесвіту;

Енергетики;

Проєктувальники "Розумного будинку";

Психологи;

Спеціалісти кібербезпеки.

В даний час спостерігається нестача IT спеціалістів, як результат – збільшення заробітної плати від 25% до 100-150% на деякі спеціальності, пов’язані з програмуванням, блокчейном, дизайном.

Також деякі аналітики прогнозують сумісне працевлаштування, існування гібридної роботи, наприклад, людина може працювати консультантом в метавсесвіті, а в офлайн-житті відвідувати офіс, працювати віддаленим способом.

Це дає гнучкість, можливість сумісництва без обмеження місцезнаходження. Гіпотетично, в майбутньому людина матиме 3-5 роботодавця на постійній основі, і це стане нормою для всіх.

Точно можна сказати лише одне – нас всіх чекає "Велика перестановка", коли люди переоцінять свої можливості, виросте попит на окремі таланти та здібності, працівники змінять свій робочий графік.

По суті – це позитивні зміни, але все залежить від реалізації у всьому світі новітніх ідей. В перехідний час буде лавина банкрутств, зачинень бізнесу, економічні кризи, соціальні бунти, але прогрес в даній сфері невідворотний.

Як компанії працюватимуть в нових умовах? Альтернативи і наслідки

Вірогідно, вже в найближчі 1-2 роки високотехнологічні компанії почнуть переводити співробітників на віддалену роботу – це дозволить знизити собівартість послуг та товарів, через економію на оренді і обслуговуванні офісів.

Скоро нас чекає бум різноманітних віртуальних платформ, де почнуть проводитися наради, зустрічі, де клієнти зможуть отримати консультацію і напряму взаємодіяти з компаніями.

Гібридна робота в найближчому майбутньому стане нормою – більшість функцій передадуть новітнім технологіям – ботам, штучному інтелекту, старт-контрактам і блокчейну, програмному забезпеченню.

Працівники зможуть лише контролювати програмні комплекси та редагувати їх поведінку.

Будуть введені безумовні виплати для населення – допомога від компаній або країн просто за наявність громадянства або працевлаштування. Це знизить соціальну напругу і дасть людям час для переорієнтації на нові професії.

У кожної великої компанії з’являться спеціалісти по метавсесвіту – їх завдання стане інтегрувати послуги і продукти фірми в цифровому світі.

Суттєво підвищуються вимоги до кібербезпеки – лише за 2021 рік хакери викрали активів більш ніж на 2 млрд доларів. Враховуючи ріст капіталізації IT-компаній, в майбутньому очікується посилення вимог до власної безпеки, проведення транзакцій, зберігання даних.

Гарнітури віртуальної реальності стали обов'язковими гаджетами в офісах США. Очікується, вони стануть масовими по всьому світові вже цього десятиліття.

За даними дослідницької компанії International Data Corporation (IDC), до 2025 року загальна вартість продуктів доповненої та віртуальної реальності, включаючи Oculus, досягне 36 мільярдів доларів.

Це буде дев'ятиразове збільшення порівняно з 4 мільярдами доларів 2021 року, що є неймовірним сукупним річним темпом зростання (CAGR) у 68%. Тому найближчим часом нас чекають віртуальні офіси, приймальні, консультанти і співбесіди.

Україна і Metaverse

Наразі Україна входить в ТОП-10 країн світу з активним використанням криптовалюти та IT. На жаль, робота по регулюванню законодавства тільки почалася, чітко не закріплені статуси криптовалют та метавсесвіту.

Хоча є і позитивні зрушення. Нещодавно Верховна Рада ухвалила спеціальний закон "Про віртуальні активи", який повинен комплексно врегулювати питання криптовалют.

Швидше за все, Україна продовжить рухатись у фарватері світових лідерів в сфері IT, копіюючи, або впроваджуючи пакетні міжнародні закони.

Навіть такий IT-гігант як США досі не має чіткого регулювання крипторинку, не кажучи про майбутнє Metaverse. Це створює перепони для розвитку проєктів, різночитання законів, судові справи, штрафи.

Ми в MasterBundles спостерігаємо значну зацікавленість в створенні предметів для метавсесвітів з боку як наших графічних дизайнерів, так і дизайнерів з усього світу.

Це означає, що найближчим часом нас чекає перерозподіл трудових ресурсів у бік нарощування кількості віртуальних "предметів", які можуть бути задіяні у метавсесвітах.

Великий капітал оцінив перспективи нових ринків, тепер справа за владою на місцях. У Верховній Раді зареєстровано декілька законопроєктів, які мають формалізувати, насамперед поняття, захистити права інтелектуальної власності, відносини фізичних і юридичних осіб з віртуальними активами.

Зараз керманичі сконцентрували свої зусилля на припиненні тіньового обігу, і, чесно кажучи, не дуже з цією задачею справляються. В найближчий час віртуальний Всесвіт почне стрімко розвиватися, навряд чи Україна зможе встигнути за такою динамікою.

Вірогідно, ще довго український бюджет не буде отримувати надходження від діяльності компаній в метавсесвіті, а правоохоронці будуть неефективно боротися з обігом наркотиків, податківці з ухиленням від сплати податків, а кіберполіція з шахраями та забороненим контентом.