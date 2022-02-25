Reface срочно разрабатывает алгоритм распознавания вражеских войск

Украинская компания Reface объявила, что прямо сейчас разрабатывает алгоритм, который на базе данных спутников сможет быстро обнаруживать местонахождение вражеских войск.

Об этом сообщает ain.

Компания просит украинцев присылать им свежие спутниковые снимки или предоставить контакты людей, которые имеют к ним доступ.

"Мы уже готовим решение, но используя публичные данные. Все снимки низкого качества, поэтому алгоритм работает ненадежно. Чтобы наша помощь была качественной, нужны изображения лучшего качества. Как минимум 90 см на пиксель, а в идеале 15-30 см. Сейчас наши данные – 5 метров на 1 пиксель", – написали представители компании в заявлении.

Reface просят в личные сообщения отправлять следующие данные:

Нужны снимки со спутников или дронов. Как исторические, так и поступающие с поля боя.

Для этого – соответствующие контакты с ВСУ (для дронов и беспилотников).

Или на компании, снимающие спутниковые снимки.