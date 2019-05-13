КБ "Южное" осваивает печать деталей ракет на 3D-принтере

Украинское госпредприятие "Конструкторское бюро" Южное "имени М. К. Янгеля" осваивает технологию по изготовлению сложных по форме и структуре изделий из металлических порошков для ракетно-космической техники - 3D-печать металлом.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

Эта технология способна заменить классические производственные процессы - литье, штамповку, сварку, фрезеровку и другие, пояснили на госпредприятии.

"С помощью селективного лазерного плавления мы уже сейчас начинаем создавать первые уникальные сложнопрофильные изделия для ракетно-космической техники без использования механической обработки и дорогих оснасток", - рассказали на госпредприятии.

Процесс "печати" изделий заключается в последовательном послойном расплавлении порошкового материала с помощью мощного лазерного излучения, пояснили в бюро.

"Аддитивные технологии открывают перед нами новые возможности, которые позволяют создавать металлические изделия с высокой точностью и плотностью", - рассказали в госпредприятии о преимуществах новой технологии.

Среди основных преимуществ 3D-печати металлом специалисты назвали следующее:

высокая точность и повторяемость;

механические характеристики изделий, напечатанных на 3D-принтере, соизмеримые с литьем;

решает сложные технологические задачи, связанные с изготовлением геометрически сложных изделий;

сокращает цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивая создание сложнопрофильных деталей без использования оснастки;

позволяет уменьшить массу за счет создания объектов с внутренними полостями;

экономия материала при производстве.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах Америки успешно запустили ракету-носитель "Антарес", основную конструкцию первой ступени которой разработало "КБ" Южное ".

Экономическая правда