Британцы купили украинскую систему 3D-печати титаном

Британский Институт сварки (The Welding Institute, TWI) объявил о партнерстве с украинской компанией "Красная волна" и первый заказ системы 3D-печати титаном xBeam-18/I для аэрокосмической отрасли Великобритании.

Об этом сообщает Greencubator.

Установка xBeam начнет работу в производственной локации TWI в Кембридже осенью этого года.

Цель проекта - обеспечить британскую аэрокосмическую отрасль широким ассортиментом деталей, созданных по технологии трехмерной печати.

В TWI объяснили, что украинская установка позволит институту шире использовать 3D-печать проволокой.

Кроме этого, TWI вместе с "Красной волной" и другими участниками проекта будут разрабатывать специализированное программное обеспечение CAD/CAM.

Технология 3D-печати позволяет экономить значительную часть ресурсов и производить детали с меньшим количеством отходов. Компании экономят средства, одновременно уменьшая свой углеродный след. Если для изготовления детали А традиционным способом расходуется 20-30 кг титана, то с технологией xBeam от украинских разработчиков - только 3-5 кг.

В прошлом году "Красная волна" стала победителем программы "Климатические Инновационные Ваучеры", основанной в рамках программы ЕБРР "Центр передачи технологий и финансов в сфере изменения климата" (FINTECC) за финансирование Европейского Союза. Полученный грант команда потратила на разработку программного обеспечения и доработки полного цикла системы трехмерной печати.

Как сообщалось ранее, госпредприятие "Конструкторское бюро" Южное "имени М. К. Янгеля" будет печатать детали для ракет на 3D-принтере.