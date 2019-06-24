Найбільший американський інвестор зацікавився українським 3D-друком титаном

Українською компанією 3D-друку "Червона хвиля" цікавиться американська корпорація General Electric.

Про це розповів директор компанії "Червона хвиля" Дмитро Ковальчук в інтерв'ю Liga.net.

"Їм подобається наш проект. Два роки тому вони купили дві найбільші компанії 3D-друку металом - шведську Arcam і німецький Concept Laser за 1,4 млрд євро. Це для точних і маленьких виробів. Але це ж велика компанія. Вона робить не тільки двигуни, а й потужні генератори електростанцій і т.д.", - сказав глава українського підприємства.

Також він назвав умову, за якої американський інвестор готовий вкладати гроші в "Червону хвилю" і яка ціна компанії, що досягла цього рівня. Це - вихід на рівень налагоджених процесів на виробництві, який маркується як TRL 8.

"Технолог розробив модель, оператор вставив флешку, призначив параметри, натиснув кнопку, відкрив книжку. Це рівень TRL 8. Компанії, які його досягли, коштують від 1 млрд доларів", - пояснив Ковальчук.

Крім цього, керівник "Червоної хвилі" розповів про перспективи співпраці з General Electric і сказав, що на це впливає.

"Тут і тема іміджу, і тема захисту інвестицій. Професіонали розуміють значення поняття "школа". Наприклад, Україна була і залишається одним з лідерів технології зварювання. Через відсутність грошей, можливо, рівень банальних зварювальних апаратів нижче, ніж тих же австрійських. це проблема, потрібно вирішувати її інвестиціями і т.д. Але General Electric, NASA і т.д. розуміють, що навіть у разі покупки технології варто залишати базу розробки тут", - вважає Ковальчук.

Нагадаємо:

Британський Інститут зварювання (The Welding Institute, TWI) оголосив про партнерство з українською компанією "Червона хвиля" і перше замовлення системи 3D-друку титаном xBeam-18/I для аерокосмічної галузі Великобританії.

Держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" друкуватиме деталі для ракет на 3D-принтері.