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Visa, Mastercard, PayPal и Uber вложат по 10 миллионов долларов в криптовалюту Facebook

Пятница, 14 июня 2019, 16:33

Компании Visa, Mastercard, PayPal и Uber вложат около 10 миллионов долларов каждая в консорциум, который будет руководить новой криптовалютой Facebook Inc. под названием Libra.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

"Финансовые компании и компании по электронной коммерции, венчурные капиталисты и телекоммуникационные фирмы вложат около 10 миллионов долларов каждый в консорциум, который будет руководить цифровой монетой, которая называется Libra", - говорится в сообщении.

Криптовалюту привяжут к корзине выпущенных правительством валют, чтобы избежать колебаний, которые преследовали другие криптовалюты, пояснили в компании.

Новую криптовалюту Facebook должен презентовать на следующей неделе, а запустить - в следующем году.

Напомним:

Как сообщалось 9 июня, долгожданная криптовалюта, разработкой которой занимается Facebook, уже практически готова к запуску.

Отмечалось, что в Facebook есть большие планы на свою криптовалюту, а для ее продвижения будут применяться различные инструменты.

Экономическая правда

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