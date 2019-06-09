Facebook может запустить собственную криптовалюту до конца месяца

Долгожданная криптовалюта, разработкой которой занимается Facebook, уже практически готова к запуску.

Как пишет ITC, её презентация может состояться в конце июня.

Отмечается, что у Facebook имеются большие планы на свою криптовалюту, а для её продвижения будут применяться различные инструменты.

Соцсеть планирует предлагать бонусы для продавцов, принимающих её цифровые деньги. Кроме того, сотрудники проекта могут даже получить оплату в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что Facebook планирует вознаграждать пользователей некоторыми порциями криптомонет, когда они просматривают рекламу или совершают покупки на её платформе.

Скорее всего, это будет делаться с целью популяризовать криптовалюту и стимулировать пользователей начать более активно работать с ней.

Таким образом, новая криптовалюта Facebook довольно быстро наберёт большое количество пользователей, учитывая, что у соцсети насчитывается более 2 млрд ежемесячно активных пользователей.

Предположительно, блокчейн Facebook будет "гораздо более централизованным" чем у Bitcoin с примерно 100 узлами в своей платежной сети. Компания намерена привлекать сторонние фирмы, чтобы помочь запустить систему.

При этом Facebook будет взимать с них лицензионные сборы (10 млн долларов с каждого партнёра) и вливать их в поддержку криптовалюты традиционными деньгами, чтобы она оставалась стабильной. Потому курс валюты должен быть относительно стабильным.

Facebook отказался комментировать эту информацию.