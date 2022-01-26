Криптопроект Цукерберга планирует распродать свои активы

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Проект Diem, основанный Meta (ранее Facebook) для выпуска стейблкоинов, хочет продать свои активы и вернуть средства инвесторам.

Об этом сообщает Bloomberg.

Криптпроект Diem, ранее известный как Libra, в результате давления регуляторов, в частности ФРС, рассматривает продажу всех своих активов. По словам собеседников Bloomberg, подобный шаг Diem Association рассматривает как способ вернуть капитал своим инвесторам.

В настоящее время Diem консультируется с инвестбанкирами по поводу того, как лучше продать свою интеллектуальную собственность и найти новые места для инженеров, разработавших технологию. Ассоциация таким образом пытается получить максимум от когда-то амбициозного проекта по выпуску обеспеченных долларом стейблкоинов.

Впервые Facebook от Meta заговорил о стейблоинах в 2019 году – тогда компания объявила о сотрудничестве с десятками других компаний в рамках инициативы Libra. Однако впоследствии из-за регуляторного давления ряд партнеров отказался от проекта, и он сменил название на Diem.

В прошлом году Diem заключила сделку с Silvergate Capital Corp. для выпуска стейблкоина, но Федеральная резервная система США (ФРС) окончательно остановила планы консорциума по криптовалюту.

Напоминаем:

В 2020 году Facebook заявлял, что цифровую валюту компании Facebook Libra хотят запустить в обращение с января будущего года.

Libra – это глобальная криптовалюта, основанная на блокчейне (Libra Blockchain).

Она была создана в 2019 году ассоциацией Libra Association, в которую вошли 27 организаций: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo и другие известные компании.

Однако позже из-за давления со стороны представителей власти в США ряд компаний вышли из проекта.

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Экономическая правда