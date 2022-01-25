Криптовалюты в РФ: Центробанк – за полный запрет, Минфин – за регулирование
Минфин РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалюты на территории страны.
Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, пишет "РИА Новости".
По его словам, Минфин уже подготовил собственную концепцию регулирования крипторынки в РФ и ждет по ней позиции правительства.
"Конечно, по моему мнению, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", – сказал Чебесков.
"Мир очень виртуализировался, технологии развиваются очень быстро, и, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-нибудь из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране", - добавил он.
Напомним:
Российский центробанк предложил полный запрет на использование и создание всех криптовалют ссылаясь на опасность для финансовой системы и окружающей среды страны.
Bloomberg писал, что поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России главу Центробанка Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, "нежелательные организации" и СМИ – "иностранных агентов".
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