Криптовалюты в РФ: Центробанк – за полный запрет, Минфин – за регулирование

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Минфин РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалюты на территории страны.

Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, пишет "РИА Новости".

По его словам, Минфин уже подготовил собственную концепцию регулирования крипторынки в РФ и ждет по ней позиции правительства.

"Конечно, по моему мнению, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", – сказал Чебесков.

"Мир очень виртуализировался, технологии развиваются очень быстро, и, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-нибудь из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране", - добавил он.

Напомним:

Российский центробанк предложил полный запрет на использование и создание всех криптовалют ссылаясь на опасность для финансовой системы и окружающей среды страны.

Bloomberg писал, что поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России главу Центробанка Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, "нежелательные организации" и СМИ – "иностранных агентов".