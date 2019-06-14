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Visa, Mastercard, PayPal і Uber вкладуть по 10 мільйонів доларів у криптовалюту Facebook

П'ятниця, 14 червня 2019, 16:33

Компанії Visa, Mastercard, PayPal і Uber вкладуть близько 10 мільйонів доларів кожна у консорціум, що керуватиме новою криптовалютою Facebook Inc., яка отримала назву Libra.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

"Фінансові компанії та компанії з електронної комерції, венчурні капіталісти та телекомунікаційні фірми вкладуть близько 10 мільйонів доларів кожен у консорціум, який керуватиме цифровою монетою, що називається Libra", - зазначається у повідомленні.

Криптовалюту прив'яжуть до кошика випущених урядом валют, аби уникнути коливань, які переслідували інші криптовалюти, пояснили у компанії.

Нову криптовалюту Facebook має презентувати наступного тижня, а запустити - в наступному році.

Нагадаємо:

Як повідомлялося 9 червня, довгоочікувана криптовалюта, розробкою якої займається Facebook, вже практично готова до запуску.

Зазначалося, що у Facebook є великі плани на свою криптовалюту, а для її просування будуть застосовуватися різні інструменти.

Економічна правда

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