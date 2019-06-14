Visa, Mastercard, PayPal і Uber вкладуть по 10 мільйонів доларів у криптовалюту Facebook
Компанії Visa, Mastercard, PayPal і Uber вкладуть близько 10 мільйонів доларів кожна у консорціум, що керуватиме новою криптовалютою Facebook Inc., яка отримала назву Libra.
Про це пише Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
"Фінансові компанії та компанії з електронної комерції, венчурні капіталісти та телекомунікаційні фірми вкладуть близько 10 мільйонів доларів кожен у консорціум, який керуватиме цифровою монетою, що називається Libra", - зазначається у повідомленні.
Криптовалюту прив'яжуть до кошика випущених урядом валют, аби уникнути коливань, які переслідували інші криптовалюти, пояснили у компанії.
Нову криптовалюту Facebook має презентувати наступного тижня, а запустити - в наступному році.
Нагадаємо:
Як повідомлялося 9 червня, довгоочікувана криптовалюта, розробкою якої займається Facebook, вже практично готова до запуску.
Зазначалося, що у Facebook є великі плани на свою криптовалюту, а для її просування будуть застосовуватися різні інструменти.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua